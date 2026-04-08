Exposition De fil en filles Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Exposition De fil en filles Galerie des curiosités Larraincy Puchay vendredi 8 mai 2026.
Puchay
Exposition De fil en filles
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Par Rita Rabillé, exposition textile.
Vernissage le 8 mai à 14h avec, en soirée, des stands autour du textile se joignant à l’exposition pour ajouter à l’animation (expo vente). Visite adaptée de la Galerie des Curiosités Larraincy pendant la durée de l’exposition et de l’animation. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
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English : Exposition De fil en filles
L’événement Exposition De fil en filles Puchay a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme