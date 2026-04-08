Exposition De fil en filles Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Puchay

Exposition De fil en filles

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Par Rita Rabillé, exposition textile.

Vernissage le 8 mai à 14h avec, en soirée, des stands autour du textile se joignant à l’exposition pour ajouter à l’animation (expo vente). Visite adaptée de la Galerie des Curiosités Larraincy pendant la durée de l’exposition et de l’animation. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition De fil en filles

L’événement Exposition De fil en filles Puchay a été mis à jour le 2026-04-08 par Vexin Normand Tourisme