Chasse aux [K]uriosités à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven
Chasse aux [K]uriosités à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven mercredi 15 avril 2026.
Chasse aux [K]uriosités à Pont-Aven Les Archi Kurieux Pont-Aven 15 avril et 3 mai Réservation obligatoire, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte
Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants.
**A partir de 4 ans** (plusieurs niveaux disponibles)
**RESERVATION OBLIGATOIRE**
En autonomie, explorez la ville pour retrouver les détails originaux et insolites qui vous sont confiés. En fonction du niveau choisi, plus ou moins d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et accomplissez des défis inédits.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T16:30:00.000+02:00
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https://www.lesarchikurieux.fr/reservations/?re-product-id=274783&rwstep=product
Les Archi Kurieux pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère
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