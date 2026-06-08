Chasse aux [K]uriosités Concarneau
Chasse aux [K]uriosités Concarneau mardi 7 juillet 2026.
Concarneau
Chasse aux [K]uriosités
Office de Tourisme Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Ouvrez l’œil et levez la tête ! Parcourez la ville EN AUTONOMIE pour retrouver les trésors du patrimoine photographiés par l’animateur. Scrutez les lieux qui vous entourent dans les moindres détails. Des rues incontournables aux venelles les plus confidentielles, ce jeu d’observation et d’orientation vous fera découvrir la face cachée de la ville.
A partir de 4 ans. Organisé par les Archikurieux
Réservation à l’office de tourisme ou en ligne .
Office de Tourisme Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60
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English :
L’événement Chasse aux [K]uriosités Concarneau a été mis à jour le 2026-06-01 par OTC CCA
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