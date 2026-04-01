Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville
Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville samedi 25 avril 2026.
Agon-Coutainville
Chasse aux œufs à poney
56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Chasse aux œufs à poney au centre équestre d’Agon-Coutainville, dès 5 ans. .
56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 00 42 ceagon@orange.fr
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English : Chasse aux œufs à poney
L’événement Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme
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