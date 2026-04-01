Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville

Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville

Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville samedi 25 avril 2026.

Adresse : 56 Charrière du Commerce

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Chasse aux œufs à poney

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Chasse aux œufs à poney au centre équestre d’Agon-Coutainville, dès 5 ans.   .

56 Charrière du Commerce Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 00 42  ceagon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse aux œufs à poney

L’événement Chasse aux œufs à poney Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Agon-Coutainville (Manche)