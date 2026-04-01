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Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau Agon-Coutainville vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 2 Avenue du Président Roosevelt

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Agon-Coutainville

Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau .   .

2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 07 56 

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English : Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau

L’événement Cinéfilou Goûter L’ourse et l’oiseau Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-09 par Coutances Tourisme

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