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Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville lundi 20 avril 2026.

Lieu : Piscine le Chardon Bleu

Adresse : 18 Avenue des Tennis

Ville : 50230 Agon-Coutainville

Département : Manche

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Agon-Coutainville

Stage aquagym

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-20

Aquagym au Tennis Club de Coutainville, Le Chardon Bleu, 18 avenue des tennis.
Stages 5 jours, 45mn/jour
Informations et inscriptions au club ou sur le site internet www.tenniscoutainville.fr   .

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90  tccoutainville@fft.fr

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English : Stage aquagym

L’événement Stage aquagym Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme

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