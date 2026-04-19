Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville
Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville lundi 20 avril 2026.
Agon-Coutainville
Stage aquagym
Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
Aquagym au Tennis Club de Coutainville, Le Chardon Bleu, 18 avenue des tennis.
Stages 5 jours, 45mn/jour
Informations et inscriptions au club ou sur le site internet www.tenniscoutainville.fr .
Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr
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English : Stage aquagym
L’événement Stage aquagym Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme
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