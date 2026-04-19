Stage aquagym Piscine le Chardon Bleu Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Stage aquagym

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Aquagym au Tennis Club de Coutainville, Le Chardon Bleu, 18 avenue des tennis.

Stages 5 jours, 45mn/jour

Informations et inscriptions au club ou sur le site internet www.tenniscoutainville.fr .

Piscine le Chardon Bleu 18 Avenue des Tennis Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 08 90 tccoutainville@fft.fr

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English : Stage aquagym

L’événement Stage aquagym Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-04-17 par Coutances Tourisme