CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE LARRA CHÂTEAU DE LARRA Larra

CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE LARRA

CHÂTEAU DE LARRA 1550 Route de Larra Larra Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’APE LARRA a le plaisir de vous inviter à la 6ème édition de sa chasse aux œufs !

L’APE de Larra a le plaisir de vous inviter à sa grande chasse aux œufs dans le cadre prestigieux et verdoyant du parc du Château de Larra, exceptionnellement ouvert au public pour l’occasion, grâce à la générosité du Baron et de la Baronne Jean De Carrière que nous remercions chaleureusement.

Un décor magique , de vastes jardins, un château chargé d’histoire… le lieu idéal pour une après-midi féerique en famille !

Tous les enfants sont invités à se munir de leur plus joli panier et à partir à la recherche des œufs, soigneusement décorés lors de l’atelier du créatif du 22 mars, qui seront cachés dans le parc. Récompense garantie pour chaque explorateur. 10 œufs d’or sont dissimulés ! Leur découverte permettra de remporter une récompense spéciale

Après la chasse, place au plaisir gourmand avec le stand de l’APE, pour prolonger ce moment convivial. Événement gratuit, ouvert à tous. Venez nombreux vivre une expérience unique dans un lieu d’exception ! 0 .

CHÂTEAU DE LARRA 1550 Route de Larra Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 apelarra31330@gmail.com

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English :

The APE LARRA is pleased to invite you to the 6th edition of its egg hunt!

L’événement CHASSE AUX OEUFS AU CHÂTEAU DE LARRA Larra a été mis à jour le 2026-03-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE