Chasse aux œufs de dragon ! Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou

Chasse aux œufs de dragon !

Ecocentre du Trégor 6 chemin de crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Jeu de piste à travers le parc de l’Ecocentre.

Retrouvez les œufs d’Heol le dragon pour découvrir la phrase mystère.

Récompense chocolatée… .

Ecocentre du Trégor 6 chemin de crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46

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English :

L’événement Chasse aux œufs de dragon ! Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose