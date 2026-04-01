Chasse aux œufs de dragon ! Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou
Chasse aux œufs de dragon ! Ecocentre du Trégor Pleumeur-Bodou mercredi 22 avril 2026.
Chasse aux œufs de dragon !
Ecocentre du Trégor 6 chemin de crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Jeu de piste à travers le parc de l’Ecocentre.
Retrouvez les œufs d’Heol le dragon pour découvrir la phrase mystère.
Récompense chocolatée… .
Ecocentre du Trégor 6 chemin de crec’h ar Beg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chasse aux œufs de dragon ! Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose