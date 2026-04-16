Chasse aux Œufs École Saint-Joseph Saint Aubin de Luigné Saint Aubin de Luigné Val-du-Layon

Val-du-Layon

Chasse aux Œufs École Saint-Joseph Saint Aubin de Luigné

Saint Aubin de Luigné 11 Place de l’Église Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chasse aux oeufs Saint Aubin de Luigné au coeur du vignoble

L’école Saint-Joseph de Saint Aubin de Luigné a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle Chasse aux Œufs, qui aura lieu le dimanche 26 avril 2026.

Comme chaque année, cette matinée se déroulera sous la forme d’un parcours de randonnée familial à travers le village et les beaux paysages qui nous entourent. Plusieurs arrêts ludiques seront prévus tout au long du circuit, permettant aux enfants de partir à la recherche des œufs en chocolat cachés dans la nature.

?? Départ libre entre 9h30 et 11h, directement depuis l’école

11, place de l’Église Saint-Aubin-de-Luigné

Vous trouverez ci-joint l’affiche de l’événement, présentant nos différents partenaires, que nous remercions chaleureusement pour leur soutien.

Nous comptons sur votre présence pour partager ensemble ce moment convivial et familial.

?? N’hésitez pas à inviter vos proches et à en parler autour de vous ! .

Saint Aubin de Luigné 11 Place de l’Église Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire presidentapel@staubindeluigne-stjoseph.fr

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English :

Saint Aubin de Luigné egg hunt in the heart of the vineyards

L’événement Chasse aux Œufs École Saint-Joseph Saint Aubin de Luigné Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages