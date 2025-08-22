L’HYROME SAUVAGE Val-du-Layon Maine-et-Loire

L’HYROME SAUVAGE

Espace Naturel Sensible L’HYROME SAUVAGE 49750 Val-du-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’une des vallées les plus sauvages du département, à l’abri de ses coteaux encaissés. Le contraste est saisissant avec le plateau où les rangs de vigne du célèbre coteaux du Layon s’alignent à perte de vue.

English :

One of the wildest valleys in the department, sheltered by its steep hillsides. The contrast is striking with the plateau where the rows of vines of the famous coteaux du Layon line up as far as the eye can see.

Deutsch :

Eines der wildesten Täler des Departements liegt im Schutz seiner tief eingeschnittenen Hänge. Es bildet einen starken Kontrast zur Hochebene, auf der sich die Weinreihen der berühmten Côteaux du Layon so weit das Auge reicht aneinanderreihen.

Italiano :

Una delle valli più selvagge del dipartimento, riparata dai suoi ripidi pendii. Il contrasto è impressionante con l’altopiano dove i filari delle famose Coteaux du Layon si allineano a perdita d’occhio.

Español :

Uno de los valles más salvajes del departamento, resguardado por sus escarpadas laderas. El contraste es sorprendente con la meseta donde las hileras de viñas de los famosos Coteaux du Layon se alinean hasta donde alcanza la vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime