Sainte-Catherine-de-Fierbois

Chasse aux oeufs

Allée des Lisses Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-27 17:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Chasse aux œufs à la salle des lisses de Sainte Catherine de Fierbois.

Le dimanche 27 avril de 14h à 17h.

Au programme: Balade à poneys, atelier créatif, coloriage de pâques

Sur place vous pourrez retrouver: Goûter, buvette et barbe à papa

3€ par enfant

Chasse aux œufs à la salle des lisses de Sainte Catherine de Fierbois.

Le dimanche 27 avril de 14h à 17h.

Au programme: Balade à poneys, atelier créatif, coloriage de pâques

Sur place vous pourrez retrouver: Goûter, buvette et barbe à papa

3€ par enfant 3 .

Allée des Lisses Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 70 77 17 ape.saintecatherine@gmail.com

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English :

Egg hunt at the salle des lisses in Sainte Catherine de Fierbois.

Sunday April 27 from 2pm to 5pm.

On the program: pony rides, creative workshop, Easter coloring..

On site you’ll find: Snacks, refreshments and cotton candy

3? per child

L’événement Chasse aux oeufs Sainte-Catherine-de-Fierbois a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme