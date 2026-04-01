Chasse aux oeufs Sainte-Catherine-de-Fierbois
Chasse aux oeufs Sainte-Catherine-de-Fierbois lundi 27 avril 2026.
Sainte-Catherine-de-Fierbois
Chasse aux oeufs
Allée des Lisses Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:00:00
fin : 2026-04-27 17:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Chasse aux œufs à la salle des lisses de Sainte Catherine de Fierbois.
Le dimanche 27 avril de 14h à 17h.
Au programme: Balade à poneys, atelier créatif, coloriage de pâques
Sur place vous pourrez retrouver: Goûter, buvette et barbe à papa
3€ par enfant
Chasse aux œufs à la salle des lisses de Sainte Catherine de Fierbois.
Le dimanche 27 avril de 14h à 17h.
Au programme: Balade à poneys, atelier créatif, coloriage de pâques
Sur place vous pourrez retrouver: Goûter, buvette et barbe à papa
3€ par enfant 3 .
Allée des Lisses Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 70 77 17 ape.saintecatherine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Egg hunt at the salle des lisses in Sainte Catherine de Fierbois.
Sunday April 27 from 2pm to 5pm.
On the program: pony rides, creative workshop, Easter coloring..
On site you’ll find: Snacks, refreshments and cotton candy
3? per child
L’événement Chasse aux oeufs Sainte-Catherine-de-Fierbois a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme