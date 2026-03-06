Chasse aux Oeufs Parcours Naturel Sausset-les-Pins
Chasse aux Oeufs Parcours Naturel Sausset-les-Pins dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux Oeufs
Dimanche 5 avril 2026 de 14h à 17h30. Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
2026-04-05
Chasse aux œufs au parcours naturel.
Animations de 14h00 à 17h00, Jeux gonflables, et stand pour les enfants, stand de maquillage, .
Trouve l’oeuf d’or pour une surprise spéciale. .
Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr
English :
Egg hunt at the natural course.
L’événement Chasse aux Oeufs Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-06 par Mairie de Sausset-les-Pins