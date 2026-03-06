Chasse aux oeufs Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour

Chasse aux oeufs

Rue Saint-Symphorien Jardins de la mairie Suilly-la-Tour Nièvre

Gratuit

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 11:00:00

2026-04-05

Envie de partir à la chasse aux oeufs ? Venez passer un moment convivial et amusant lors de cette chasse en famille, dans les jardins de la mairie ! A la fin, les oeufs trouvés seront partagés avec tous les enfants présents.

N’oubliez pas votre panier. Ouvert à tous, café ; brioches et boissons seront offerts aux parents par le Comité des Fêtes. .

