Chasse aux oeufs Rue Saint-Symphorien Suilly-la-Tour
Rue Saint-Symphorien Jardins de la mairie Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-05 09:30:00
fin : 2026-04-05 11:00:00
2026-04-05
Envie de partir à la chasse aux oeufs ? Venez passer un moment convivial et amusant lors de cette chasse en famille, dans les jardins de la mairie ! A la fin, les oeufs trouvés seront partagés avec tous les enfants présents.
N’oubliez pas votre panier. Ouvert à tous, café ; brioches et boissons seront offerts aux parents par le Comité des Fêtes. .
Rue Saint-Symphorien Jardins de la mairie Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : Chasse aux oeufs
