Chasse aux trésors architecturaux Belle Epoque

Place du Canada Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Avez-vous déjà remarqué les villas Belle Époque du coteau de Bagatelle ? Vous découvrirez leur histoire et leur incroyable décoration à travers ce rallye découverte, fait d’observation et de défis photo !

Avez-vous déjà remarqué les villas Belle Époque du coteau de Bagatelle ? Vous découvrirez leur histoire et leur incroyable décoration à travers ce rallye découverte, fait d’observation et de défis photo !

La Chasse aux trésors architecturaux commence par une balade découverte sur le coteau de Bagatelle, un quartier sorti de terre à la fin du 19ème siècle. En équipes, vous partirez ensuite à la recherche de détails architecturaux dissimulés sur les villas du quartier. Pour chaque détail, vous devrez également réussir un défi photo, sans vous laisser distancer par les autres équipes ! .

Place du Canada Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Chasse aux trésors architecturaux Belle Epoque

Have you ever noticed the Belle Époque villas on the Bagatelle hillside? You’ll discover their history and their incredible decoration in this discovery rally, which involves observation and photo challenges!

L’événement Chasse aux trésors architecturaux Belle Epoque Caen a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Caen la Mer