Chasse aux trésors, Collège de Petite-Île, Petite-Île

Informations pratiques

Chasse aux trésors Dimanche 20 septembre, 07h30 Collège de Petite-Île La Réunion

Participation de 2 euros par personnes (gratuit pour les moins de 6ans). Le nombre de place est limité à 30 équipes de 2 à 7 participants. Date limite d’inscription : avant le samedi 12 septembre 2026. Prévoir eau, crème solaire, casquette, baskets, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T05:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T05:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la Petite-Île en vous amusant lors d’une chasse aux trésors. En famille, entre amis, en couple ou entre collègues, relevez des défis et laissez-vous guider à travers les histoires, anecdotes et richesses du patrimoine local. Vos connaissances seront mises à l’épreuve : art, cuisine, musique, botanique et bien d’autres domaines.

Formez une équipe de 2 à 7 personnes et partez à la découverte de trois secteurs de la commune, à pied et grâce à des navettes gratuites mises à votre disposition pour faciliter vos déplacements. Tout au long de votre parcours, des bénévoles seront présents pour vous accompagner, vous orienter et vous guider dans cette aventure ludique à la découverte des trésors de Petite-Île.

Collège de Petite-Île Rue du Gymnase, 97429, PETITE-ILE Petite-Île 97429 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 56 72 54 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0692 668755 »}]

Découvrez ou redécouvrez la Petite-Île en vous amusant lors d’une chasse aux trésors.

©Dany Inguéhé Mairie de Petite-Île