Visite de la forêt de Latanier rouge, Site de Grand Anse, Petite-Île
dimanche 20 septembre 2026 · Site de Grand Anse · Petite-Île
Informations pratiques
Visite de la forêt de Latanier rouge Dimanche 20 septembre, 08h00 Site de Grand Anse La Réunion
Gratuit, nombre limité : 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T07:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T07:00:00+02:00
Accompagné de votre guide Christophe LAVERGNE, partez à la découverte de l’histoire du latanier rouge. Aujourd’hui devenu un arbre familier, omniprésent au bord des routes et sur les ronds-points de notre île, il est pourtant en voie de disparition à l’état sauvage. Durant cette visite de 1h00 de la forêt de lataniers rouges, vous découvrirez son importance à travers les époques, ses nombreux usages d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que son rôle dans notre patrimoine naturel. Cette expérience vous permettra de porter un regard nouveau sur les paysages qui vous entourent et de partager, à votre tour, ces connaissances avec vos proches.
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Accompagné de votre guide Christophe LAVERGNE, partez à la découverte de l’histoire du latanier rouge.
©2021 par Jardin Edition Réunion
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