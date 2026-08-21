Chasse aux trésors « Les Gardiens des Histoires », Médiathèque Jean Arambel, Offranville

Informations pratiques

Chasse aux trésors « Les Gardiens des Histoires » Dimanche 4 octobre, 10h30, 14h00, 16h00 Médiathèque Jean Arambel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

En résolvant six énigmes, les enfants sont invités à retrouver le Grand Livre des Histoires, mystérieusement disparu.

Dans ce jeu de piste, ou chasse au trésir, ils exploreront les différents espaces jeunesse de la médiathèqie : albums, documentaires, romans, BD, espace informatique, etc., avant de découvrir un code secret leur permettant d’accéder au trésor final.

En avant les Gardiens des Histoires, nous avons besoin de vous!

Médiathèque Jean Arambel Avenue de la Hétraie, 76550 Offranville, France Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 0235044817 https://mediathequeoffranville.opac-x.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 04 48 17 »}]

Biblis en folie 2026

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