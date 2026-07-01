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AGENDA · Montoison

Chasse Gromolls avec Les amis du patrimoine de Montoison Montoison

dimanche 26 juillet 2026 · Montoison

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place des Remparts
Ville
26800 Montoison
Département
Drôme
Tarif
3 3 3 Tarif réduit Tarif famille 3 € par enfant supplémentaire

Montoison

Chasse Gromolls avec Les amis du patrimoine de Montoison

Place des Remparts Montoison Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
Tarif famille 3 € par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Venez vivre une aventure inoubliable au cœur du village historique de Montoison !
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Place des Remparts Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   association.a2v@gmail.com

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English :

Come experience an unforgettable adventure in the heart of the historic village of Montoison!

L’événement Chasse Gromolls avec Les amis du patrimoine de Montoison Montoison a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme