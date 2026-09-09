Château au fil des siècles, Le Château, Saint-Quintin-sur-Sioule

Informations pratiques

Château au fil des siècles Samedi 19 septembre, 14h30 Le Château Puy-de-Dôme

limité à 80 personnes (20 par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite guidée le samedi UNIQUEMENT !

14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

RDV devant le portail principal face au château

Cette visite commentée propose une découverte extérieure du château et de sa chapelle, à travers leur histoire et leur architecture.

Au fil du parcours, les visiteurs découvriront les différentes étapes de construction et de transformation du château, dont les origines remontent au Moyen Âge, ainsi que les familles qui ont marqué son histoire.

La visite se poursuivra autour de la chapelle, élément remarquable du domaine, avec une présentation de son architecture, de son histoire et de ses parties protégées au titre des Monuments historiques.

Le Château le Chateau 63440 Saint Quintin sur Sioule Saint-Quintin-sur-Sioule 63440 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « domainedesaintquintin@gmail.com »}] Le Domaine de Saint-Quintin-sur-Sioule, établi au bord de la Sioule, réunit un château et une remarquable chapelle chargés de plusieurs siècles d’histoire.

Les origines du domaine remontent au Moyen Âge. La famille de Saint-Quintin est attestée dès 1250 et les parties les plus anciennes du château, notamment la tour ronde au sud-est, remontent à cette époque. Au XVe siècle, le château féodal est progressivement transformé en demeure de plaisance et agrandi.

Au fil des siècles, le château connaît de nouveaux aménagements et embellissements. En 1780, Alexandre de Saint-Quintin fait notamment construire un charmant pavillon dans le parc. Au XIXe siècle, d’importants travaux sont entrepris tout en préservant l’architecture ancienne.

La chapelle du 11 ème siècle constitue l’un des joyaux du domaine. Elle succède à un premier édifice religieux très ancien et conserve une abside et deux absidioles, ainsi qu’un remarquable ensemble de chapiteaux sculptés d’inspiration carolingienne et romane.

Journées européennes du patrimoine

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