Château Corbin Michotte Portes Ouvertes Saint-Émilion
Château Corbin Michotte Portes Ouvertes Saint-Émilion vendredi 1 mai 2026.
Saint-Émilion
Château Corbin Michotte Portes Ouvertes
1 Croque-Michotte Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Château Corbin Michotte à Saint-Emilion Portes Ouvertes
Du 1er au 3 mai, le Château Corbin Michotte vous ouvre ses portes à l’occasion des Portes Ouvertes de Saint-Émilion
Venez découvrir deux véritables pépites du domaine
– Château Corbin Michotte, Saint-Émilion Grand Cru Classé
– Pollen du Château Corbin Michotte, Saint-Émilion Grand Cru
Au programme
– Des visites exclusives du château
– Une dégustation raffinée de nos vins
– Le tout dans un lieu chargé d’histoire, au cœur du vignoble
Que vous soyez amateur de vin ou simplement curieux, c’est l’occasion parfaite de vivre une expérience authentique et conviviale
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment unique ! .
1 Croque-Michotte Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 64 88 contact@maisonboidron.com
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English : Château Corbin Michotte Portes Ouvertes
L’événement Château Corbin Michotte Portes Ouvertes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion
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