Montagne

Château Coucy pique-nique chez le vigneron

25 Route des Vallons Montagne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

La prochaine édition du Pique-Nique chez les Vignerons Indépendants® se tiendra les 23, 24 et 25 mai.

Cet événement convivial, labellisé Vignobles et Découvertes , invite le public à partager un moment privilégié au cœur des domaines viticoles. Le principe est simple chacun apporte son pique-nique, tandis que les vignerons ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur univers.

Au programme visites des propriétés, dégustations de vins et nombreuses animations à vivre en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Pour cette nouvelle édition, 22 domaines participent en Nouvelle-Aquitaine, offrant autant d’occasions de rencontrer des passionnés, d’explorer les terroirs et de profiter d’un moment de détente au cœur des vignes. .

25 Route des Vallons Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 96 76 95 contact@chateaucoucy.com

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L’événement Château Coucy pique-nique chez le vigneron Montagne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion