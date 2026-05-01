Montagne

Château Franc-Baudron pique-nique chez le vigneron

1 Impasse de Baudron Montagne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Journée Portes Ouvertes au Domaine

Vivez une journée conviviale au cœur des vignes entre découvertes, gourmandise et animations pour tous.

Au programme visite du domaine et dégustation de toute la gamme de vins (offre spéciale sur place), avec une immersion originale incluant la rencontre des moutons.

Profitez d’un pique-nique façon guinguette avec tables, tonnelles, barbecues/brasero et musique live. Restauration possible sur place avec food truck (plats variés). Nouveauté un bar à cocktails pour redécouvrir les vins autrement.

Animations pour petits et grands jeux en bois, chasse au trésor, tatouages éphémères et activités en plein air.

Temps fort de la journée les Œnolympiades, des défis ludiques et décalés à partager en famille ou entre amis.

A très vite ! .

1 Impasse de Baudron Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 41 96 franc.baudron@orange.fr

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English :

L’événement Château Franc-Baudron pique-nique chez le vigneron Montagne a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion