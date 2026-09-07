Château d’Auzers, trois visites différentes proposées !, Château d’Auzers, Auzers

Informations pratiques

Château d’Auzers, trois visites différentes proposées ! 19 et 20 septembre Château d’Auzers Cantal

Tarifs : 9,00€ adulte, 5,00€ enfant, 7,00€ étudiant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Trois visites différentes proposées !

14h30 La « Classique » : visite guidée.

15h30 La « Jeune Public » vous l’aimez tellement que nous la proposons tous publics. Très rythmée…

16h30 « Le château d’Auzers, de la Révolution à Napoléon » : incontournable ! Une véritable page d’histoire qui transporte dans le fabuleux destin de Jean-Louis d’Auzers et son incroyable aventure napoléonienne.

Château d’Auzers Route des Tilleuls 15240 Auzers Auzers 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 78 6259 http://www.chateau-auzers.com Habité par la même famille depuis le XVème siècle, vous serez accueilli dans une demeure vivante. Ainsi vous pourrez visiter ses salons et son mobilier Régence, sa salle voûtée et son mobilier Auvergnat. Vous pourrez également découvrir ses cheminées monumentales, son oratoire et ses peintures murales polychromes du XVI ème siècle. De plus, vous pourrez observer ses nombreux portraits ainsi qu’un intéressant mobilier d’Empire offert par Napoléon à Jean-Louis d’Auzers.

Le Château, construit entre 1470 et 1510, conserve intact aujourd’hui tous les attributs de la Maison forte. Ces derniers, très caractéristiques de l’architecture de Haute Auvergne, se composent de tours, de chemins de ronde, d’échauguettes… Parking gratuit

Trois visites différentes proposées !

©Jean-Michel Peyral