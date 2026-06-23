Informations pratiques

Betz-le-Château

Château de Betz-le-Château et ses souterrains

1 Lieu-dit Le Château Betz-le-Château Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Parcourons l’ensemble du Moyen-Âge dans un seul château dont les bases remontent au XIème siècle, protégeant des souterrains largement antérieurs. Des oubliettes aux mâchicoulis, des meurtrières aux tours de guet, du pont-levis aux escaliers à vis, toute la symbolique du château-fort est en ce lieu.

Parcourons l’ensemble du Moyen-Âge dans un seul château dont les bases remontent au XIème siècle, protégeant des souterrains largement antérieurs. Fruit de la politique défensive de Foulques Nerra pour sa ville de Loches, le château renforce une motte féodale située à quelques centaines de mètres.

Situé sur la ligne frontière de plusieurs conflits (lutte angevino-blésoise, guerres de cent ans, guerres de religion), la forteresse adapte son architecture aux nouvelles techniques guerrières, puis s’habille à la mode du début de la Renaissance.

Le château appartient à la même famille de 1037 à 1715.Des oubliettes aux mâchicoulis, des meurtrières aux tours de guet, du pont-levis aux escaliers à vis, toute la symbolique du château-fort de notre enfance est en ces lieux. 5 .

1 Lieu-dit Le Château Betz-le-Château 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 03 95 39 chateaudebetz@gmail.com

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English :

Let’s take a tour of the Middle Ages in a single castle, whose foundations date back to the 11th century, protecting much earlier underground passages. From dungeons to machicolations, loopholes to watchtowers, drawbridges to spiral staircases, all the symbolism of the château-fort is to be found he

L’événement Château de Betz-le-Château et ses souterrains Betz-le-Château a été mis à jour le 2026-06-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire