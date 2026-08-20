Château de Caratel, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Louisfert

Informations pratiques

Château de Caratel 19 et 20 septembre Vieilles maisons françaises – VMF 44 Loire-Atlantique

Entrée libre, 1€ par personne pour la visite guidée, gratuit en visite libre, contact au 06 81 99 53 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène dont la construction s’est achevée au XVIIè siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659. Situé au coeur du val de Caratel, l’ensemble immobilier a une élégance toute romantique. Visite de l’immeuble inscrit (château, chapelle, pavillon des gardes, communs) et des jardins.

Samedi : 9h – 12h et 15h30 – 19h (illuminations le samedi soir de 20h30 à 22h30)

Dimanche : 9h – 12h et 15h – 19h

Visite libre ou commentée du château, de ses dépendances et de ses jardins.

1€ le dépliant.

Vieilles maisons françaises – VMF 44 Château de Caratel Louisfert 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0681322908 CHATEAU DE CARATEL à Louisfert

Le château de Caratel a été construit vers 1650, par Pierre Dreux, écuyer et conseiller au Parlement de Bretagne. Plusieurs propriétaires se sont succédé jusqu’en 1830. En 1874, il entre dans le patrimoine de la famille de Cambourg, toujours occupé jusqu’à ce jour par cette famille.

Le château est construit à la française, de façon symétrique ; il s’articule autour d’un bâtiment central, terminé par une tour à chaque extrémité, et est encadré par deux pavillons identiques. Il comporte également une chapelle et une orangerie.

Le manoir de Caratel et ses dépendances constituent un ensemble architectural homogène dont la construction s’est achevée au XVIIè siècle, la terre ayant été anoblie par Louis XIV en 1659. Situé au a…

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