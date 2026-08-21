Demeure René Guy et Hélène CADOU, Demeure Hélène et René Guy Cadou, Louisfert

Informations pratiques

Demeure René Guy et Hélène CADOU 19 et 20 septembre Demeure Hélène et René Guy Cadou Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. Le public peut visiter dans cette commune le musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de Loire-Atlantique furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux poèmes rassemblés dans le recueil Hélène ou le monde végétal.

A l’occasion de la publication par les Éditions Bruno Doucey d’une Anthologie de poèmes d’Hélène Cadou, choisis dans la totalité de son œuvre, sous le titre « Dans l’impossible bleu », poèmes choisis , deux journées de manifestations :

– Samedi 19 septembre : Récital poétique – Grange aux poètes, 16 heures

o Comédienne : Françoise SLIWKA

o Violoncelle : Maëva LE BERRE

– Dimanche 20 septembre : Lecture musicale – Grange aux poètes, 15 heures

o Lectrice : Karine REYSSET

o Guitariste : Jonas JACQUES

– Tout le week-end , vente en avant-première de l’Anthologie, signature et entretiens avec :

o Bruno DOUCEY, éditeur, qui présentera ses éditions d’Hélène et René Guy CADOU

o Karine REYSSET, écrivaine ( chez Flammarion), auteur du texte de présentation de l’anthologie et du choix des poèmes

o Jean-François JACQUES, co-auteur du choix des poèmes

Demeure Hélène et René Guy Cadou 3 rue René Guy Cadou 44110 Louisfert Louisfert 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr

Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. Le public peut visiter dans cette le…

@ CCCD