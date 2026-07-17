Château de Fouilloux, Château de Fouilloux, Saint-Germain-le-Fouilloux

Informations pratiques

Château de Fouilloux Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Fouilloux Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite des extérieurs, de la chapelle, jardin et potager.

Château de Fouilloux 53240 Saint Germain-le-Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux 53240 Mayenne Pays de la Loire 0665750318 Visite extérieure du site et du jardin Parking extérieur limité

Visite des extérieurs, de la chapelle, jardin et potager.