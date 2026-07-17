AGENDA · Saint-Germain-le-Fouilloux
Château de Fouilloux, Château de Fouilloux, Saint-Germain-le-Fouilloux
samedi 19 septembre 2026 · Château de Fouilloux · Saint-Germain-le-Fouilloux
Informations pratiques
Château de Fouilloux Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Fouilloux Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite des extérieurs, de la chapelle, jardin et potager.
Château de Fouilloux 53240 Saint Germain-le-Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux 53240 Mayenne Pays de la Loire 0665750318 Visite extérieure du site et du jardin Parking extérieur limité
Visite des extérieurs, de la chapelle, jardin et potager.