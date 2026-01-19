Château de Goué Journées du Patrimoine Fougerolles-du-Plessis

Château de Goué Journées du Patrimoine

Route de La Dorée Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée des extérieurs, de l’escalier d’honneur, du grand salon de réception et de la salle de la Renommée

Construit au début du 17e s. à l'emplacement d'une forteresse médiévale, le château, encore habité et apparenté aux manoirs granitiques bretons, conserve un ensemble remarquable de lambris peints.

Construit au début du 17e s. à l’emplacement d’une forteresse médiévale, le château, encore habité et apparenté aux manoirs granitiques bretons, conserve un ensemble remarquable de lambris peints.

Environ 1h de visite, à raison d’une visite toutes les heures.

Accès: Accès unique par la route de la Dorée, à la sortie de Fougerolles-du-Plessis

Visites sur réservation possibles toute l’année. .

Route de La Dorée Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 81 99 60 chateaudegoue@orange.fr

English :

Guided tour of the exterior, the grand staircase, the grand reception room and the Hall of Fame

