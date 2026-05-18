Fronsac

Château de la Dauphine Concert aux chandelles Coldplay

5 rue poitevine Fronsac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert aux chandelles COLDPLAY

Plongez-vous dans une soirée intemporelle au Château de La Dauphine

Après le succès de l’année dernière, notre concert aux chandelles est de retour avec une nouvelle édition dédiée à l’univers COLDPLAY.

Dans une atmosphère élégante, intime et colorée, laissez-vous porter par un piano vibrant, sublimé par la lueur de centaines de bougies, pour une expérience à la fois rythmique, émouvante et profondément immersive.

Entre énergie et douceur, le concert sera rythmé par les interventions d’Éric Artz, qui partagera anecdotes et histoires autour de ce groupe mythique, ajoutant une dimension vivante et sensible à la soirée.

Une soirée colorée à ne pas manquer, entre musique, émotion et grands vins ! .

5 rue poitevine Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 06 61 contact@chateau-dauphine.com

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English : Château de la Dauphine Concert aux chandelles Coldplay

L’événement Château de la Dauphine Concert aux chandelles Coldplay Fronsac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais