Fronsac

Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël !

Lieu dit Barrabaque 6 Fronsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les incontournables PORTES OUVERTES font leur grand retour les 13/14 juin pour célébrer les 90 ans de BARRABAQUE dans la famille NOËL !

Au programme:

Visites du vignoble et dégustations vente de nos vins

Ateliers d’initiation à la dégustation

Randonnée dans les vignes

Repas de saison au brasero

Exposition de voitures anciennes

Musique live

Soirée festive

Embarquez avec nous pour un week-end placé sous le signe du vin, du partage, de la convivialité et… de la fête

Cette année, ce n’est pas seulement des portes ouvertes…

On fête 90 ans d’histoire, de passion et de transmission

Alors préparez-vous… ça va être GRAND

Réservation demandée pour les repas et les ateliers d’initiation à la dégustation sur notre site internet. .

Lieu dit Barrabaque 6 Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 46 08 08 barrabaque@gmail.com

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English : Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël !

L’événement Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël ! Fronsac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais