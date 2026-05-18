Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël ! Fronsac
Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël ! Fronsac samedi 13 juin 2026.
Fronsac
Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël !
Lieu dit Barrabaque 6 Fronsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Les incontournables PORTES OUVERTES font leur grand retour les 13/14 juin pour célébrer les 90 ans de BARRABAQUE dans la famille NOËL !
Au programme:
Visites du vignoble et dégustations vente de nos vins
Ateliers d’initiation à la dégustation
Randonnée dans les vignes
Repas de saison au brasero
Exposition de voitures anciennes
Musique live
Soirée festive
Embarquez avec nous pour un week-end placé sous le signe du vin, du partage, de la convivialité et… de la fête
Cette année, ce n’est pas seulement des portes ouvertes…
On fête 90 ans d’histoire, de passion et de transmission
Alors préparez-vous… ça va être GRAND
Réservation demandée pour les repas et les ateliers d’initiation à la dégustation sur notre site internet. .
Lieu dit Barrabaque 6 Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 46 08 08 barrabaque@gmail.com
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English : Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël !
L’événement Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël ! Fronsac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT du Fronsadais
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