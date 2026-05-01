Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères Fronsac
Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères Fronsac samedi 30 mai 2026.
Fronsac
Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Célébrez la fête des mères avec tendresse et gourmandise lors d’un atelier en duo parent/enfant pour réaliser un bouquet de biscuits aussi joli que délicieux !
Au programme
-Première heure Ensemble, vous préparerez une pâte à biscuits au bon goût de vanille avant de la découper avec des emporte-pièces en forme de fleurs, feuilles, cœurs et autres jolis motifs.
-Deuxième heure Place à la décoration ! Grâce au glaçage royal déjà prêt et à mes démonstrations pas à pas, vous apprendrez à colorer, dessiner et personnaliser chaque biscuit pour créer une jolie composition à offrir (ou à partager !).
Chaque duo repartira avec un bouquet de biscuits décorés, prêt à être emballé et offert à une maman adorée. Les sablés se conservent 4 à 6 semaines, parfait pour préparer ce joli cadeau en avance. .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères
L’événement Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais
À voir aussi à Fronsac (Gironde)
- Broc & Rol Fronsac 24 mai 2026
- Juni goûter concert pop folk Fronsac 30 mai 2026
- Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier Fronsac 30 mai 2026
- Musique Espagnole Contes & musiques de la Renaissance Fronsac 30 mai 2026
- Portes Ouvertes Château Barrabaque fête ses 90 ans dans la famille Noël ! Fronsac 13 juin 2026