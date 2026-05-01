Fronsac

Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Célébrez la fête des mères avec tendresse et gourmandise lors d’un atelier en duo parent/enfant pour réaliser un bouquet de biscuits aussi joli que délicieux !

Au programme

-Première heure Ensemble, vous préparerez une pâte à biscuits au bon goût de vanille avant de la découper avec des emporte-pièces en forme de fleurs, feuilles, cœurs et autres jolis motifs.

-Deuxième heure Place à la décoration ! Grâce au glaçage royal déjà prêt et à mes démonstrations pas à pas, vous apprendrez à colorer, dessiner et personnaliser chaque biscuit pour créer une jolie composition à offrir (ou à partager !).

Chaque duo repartira avec un bouquet de biscuits décorés, prêt à être emballé et offert à une maman adorée. Les sablés se conservent 4 à 6 semaines, parfait pour préparer ce joli cadeau en avance. .

10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

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English : Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères

L’événement Atelier parent/enfant Réalisez et décorez un bouquet de biscuits pour la fête des mères Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais