Fronsac

Broc & Rol

salle des fêtes Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide-dressing et vide-grenier toute la journée.

Food truck midi et soir, buvette, churros, glaces artisanales, stand de fromages.

Exposition de voitures et motos anciennes à partir de 14h30.

Le soir, stand apéro en musique et bal rockabilly jusqu’à minuit. .

salle des fêtes Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 72 65 48 comitedesfetesfronsac@gmail.com

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English : Broc & Rol

L’événement Broc & Rol Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais