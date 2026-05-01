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Broc & Rol Fronsac

Broc & Rol Fronsac

Broc & Rol Fronsac dimanche 24 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 33126 Fronsac

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fronsac

Broc & Rol

salle des fêtes Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Vide-dressing et vide-grenier toute la journée.
Food truck midi et soir, buvette, churros, glaces artisanales, stand de fromages.
Exposition de voitures et motos anciennes à partir de 14h30.
Le soir, stand apéro en musique et bal rockabilly jusqu’à minuit.   .

salle des fêtes Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 72 65 48  comitedesfetesfronsac@gmail.com

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English : Broc & Rol

L’événement Broc & Rol Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais

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