Broc & Rol Fronsac
Broc & Rol Fronsac dimanche 24 mai 2026.
Fronsac
Broc & Rol
salle des fêtes Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-dressing et vide-grenier toute la journée.
Food truck midi et soir, buvette, churros, glaces artisanales, stand de fromages.
Exposition de voitures et motos anciennes à partir de 14h30.
Le soir, stand apéro en musique et bal rockabilly jusqu’à minuit. .
salle des fêtes Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 72 65 48 comitedesfetesfronsac@gmail.com
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English : Broc & Rol
L’événement Broc & Rol Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais
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