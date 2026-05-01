Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier Fronsac
Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier Fronsac samedi 30 mai 2026.
Fronsac
Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier
10A Route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20
Plongez dans l’univers de la pâtisserie française et apprenez à réaliser votre fraisier de A à Z.
Pendant 2 heures, je vous guiderai pas à pas pour réaliser
-Une génoise légère
-Un sirop d’imbibage parfumé au kirsch
-Une crème diplomate onctueuse à la vanille
-Le montage traditionnel du fraisier avec de belles fraises fraîches
-Un décor chantilly mascarpone, pour une finition élégante et gourmande
Vous apprendrez les gestes techniques essentiels réussir une génoise, cuire une crème pâtissière, réaliser une crème diplomate, monter un entremets proprement dans un cercle et faire un joli pochage pour décorer (même sans douille !).
Vous repartirez avec votre fraisier pour 4 à 6 personnes prêt à être dégusté à la maison.
Aucune expérience préalable n’est nécessaire je vous accompagne à chaque étape pour que vous puissiez reproduire facilement la recette chez vous. .
10A Route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr
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English : Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier
L’événement Atelier pâtisserie Apprendre à faire un fraisier Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais
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