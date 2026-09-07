Château de la Faucille, Château de la Faucille, L’Hôtellerie-de-Flée

Informations pratiques

Château de la Faucille 19 et 20 septembre Château de la Faucille Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château surplombant la rivière Oudon, bâti sur les ruines d’un ancien château fort des 14e et 15e siècles. Le pigeonnier, le moulin, l’orangerie, le potager et la glacière témoignent de l’organisation de la vie sur un ancien site castral. Explications sur une très importante campagne de travaux de restauration sur le château qui a duré plus de 3 ans. Démonstrations d’un tailleur de pierre et d’un ébéniste au sein du parc

Samedi et dimanche // 14h à 18h

• Visite guidée

• Durée : 45 min

• 3€ par personne – Gratuit pour les – de 18 ans

• Chiens acceptés tenus en laisse

• Deux artisans d’art présenteront leur savoir-faire et leurs réalisations

02 41 61 60 31

Château de la Faucille Château de la Faucille, 49500 L’Hôtellerie-de-Flée L’Hôtellerie-de-Flée 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 60 31 « La Faucille est un beau château du XVIIè siècle, classique, équilibré, percé de sept travées, construit en matériaux du pays : moëllons de schiste roux et tuffeau de Loire. Il semble construit d’une seule venue, sans reprise. Belle charpente apparente des combles à la Mansard. Menuiseries intérieures fin XVIIè bien conservées. On remarque en particulier l’escalier d’honneur en pierre d’un très beau dessin en plan. Rampe fer forgé de qualité. Servitudes, fuye et chapelle bon XVIIè. Il faut signaler le pont d’accès à 2 arches sur la rivière de l’Oudon. Cet ouvrage semble du XVIè siècle. » extrait avis de H. Enguéhard, 1969. D180, à mi-chemin entre Châtelais et l’Hôtellerie de Flée

Château surplombant la rivière Oudon, bâti sur les ruines d’un ancien château fort des 14e et 15e siècles.

©OTAB