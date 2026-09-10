Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet
samedi 19 septembre 2026 · château de la faye · Olmet
Informations pratiques
Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet 19 et 20 septembre château de la faye Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.
Exposition de la maquette au 1/50e.
Chantier vivant de restauration de la grange : rencontre avec les bâtisseurs bénévoles.
Prolonger la visite à l’Eglise d’Olmet proposée par l’Association de Sauvegarde du Patimoine avec exposition de cartes postales et tableaux.
château de la faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.
©LaFAYEssociation