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Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet

samedi 19 septembre 2026 · château de la faye · Olmet

Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
château de la faye
Adresse
63880 Olmet
Ville
63880 Olmet
Département
Puy-de-Dôme

Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet 19 et 20 septembre château de la faye Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.
Exposition de la maquette au 1/50e.
Chantier vivant de restauration de la grange : rencontre avec les bâtisseurs bénévoles.
Prolonger la visite à l’Eglise d’Olmet proposée par l’Association de Sauvegarde du Patimoine avec exposition de cartes postales et tableaux.

château de la faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.

©LaFAYEssociation