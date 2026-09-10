Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet, château de la faye, Olmet

Informations pratiques

Château de la Faye : Patrimoine d’Olmet 19 et 20 septembre château de la faye Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.

Exposition de la maquette au 1/50e.

Chantier vivant de restauration de la grange : rencontre avec les bâtisseurs bénévoles.

Prolonger la visite à l’Eglise d’Olmet proposée par l’Association de Sauvegarde du Patimoine avec exposition de cartes postales et tableaux.

château de la faye 63880 Olmet Olmet 63880 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visites commentées du Château de La Faye par le propriétaire.

©LaFAYEssociation