Château de la Grandière, Château de la Grandière, Grez-Neuville

Informations pratiques

Château de la Grandière Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de la Grandière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche // 14h à 18h

• Accès libre au parc et au potager

Dimanche // 14h à 18h

• Visite commentée du château et du jardin

• 5€ par personne – 2.50€ par enfant

• Départ toutes les 30 min, de 14h à 17h30

• Parking

Château de la Grandière Lieu-dit de la Grandière 49 Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/chateau-de-la-grandiere-grez-neuville-fr-2577102/ Ce château, construit entre le 16e et le 18e siècle, présente un ensemble architectural remarquable. L’accès se fait par un châtelet d’entrée qui commande l’arrivée dans une cour entourée de douves en eau, élément caractéristique des demeures seigneuriales de cette période.

Le domaine comprend également un corps de logis principal et un parc paysager structuré par de belles allées de platanes, de buis, de charmilles et de tilleuls taillés en paliers. L’ensemble offre un cadre élégant où architecture et composition végétale se répondent harmonieusement.

Dimanche // 14h à 18h

©OTAB