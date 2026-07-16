Galerie l’Aquarelle, Galerie d’art l’Aquarelle, Grez-Neuville

Informations pratiques

Galerie l’Aquarelle 19 et 20 septembre Galerie d’art l’Aquarelle Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’artiste peintre Bruno Desvaux et son univers coloré et onirique.

Samedi et dimanche // 10h à 19h

• Visite libre

• Gratuit

06 09 47 25 88

Galerie d’art l’Aquarelle Parc de la Mairie 49220 Grez-Neuville Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 09 47 25 88 https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/galerie-laquarelle-grez-neuville-fr-2579043/ nstallée à Grez-Neuville, au cœur de l’Anjou bleu, cette petite galerie d’art propose une programmation d’expositions temporaires entre mars et décembre. Le lieu met à l’honneur des artistes aux univers variés à travers des œuvres de sculpture, peinture et photographie, offrant aux visiteurs un regard diversifié sur la création artistique contemporaine.

Dans un cadre intimiste et convivial, la galerie contribue à la dynamique culturelle locale en favorisant la rencontre entre artistes et public et en valorisant la diffusion de l’art en territoire rural.

Pour connaître les expositions en cours, les vernissages et les événements artistiques, il est possible de consulter l’agenda en ligne.

Découvrez l’artiste peintre Bruno Desvaux et son univers coloré et onirique.

©F.Richard