Croisière commentée sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville
jeudi 23 juillet 2026 · Grez-Neuville
Informations pratiques
Grez-Neuville
Croisière commentée sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville
Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-08-21 17:45:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-25 2026-08-20 2026-08-21 2026-09-27
Croisière commentée à bord du bateau-promenade l’Hirondelle au départ de Grez-Neuville
Découvrez l’une des plus belles rivières navigables de France. Revivez l’époque du halage et les passages d’écluses. Partez à la découverte des moulins, villages et châteaux cachés sur les coteaux… sans oublier la richesse de la faune et de la flore. Cette jolie balade est proposée avec une démonstration de halage au départ de Grez-Neuville.
Billetterie possible sur le bateau 15 minutes avant le départ. .
Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 23 reservation@domaine-moulin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Commented cruise aboard the Hirondelle pleasure boat departing from Grez-Neuville
L’événement Croisière commentée sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Grez-Neuville (Maine-et-Loire)
- Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville 25 juillet 2026
- Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville 29 août 2026
- Château de la Grandière, Château de la Grandière, Grez-Neuville 20 septembre 2026
- Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville 26 septembre 2026
- Exposition à la Galerie l’Aquarelle Grez-Neuville 24 octobre 2026