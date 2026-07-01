Informations pratiques

Grez-Neuville

Croisière commentée sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville

Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-08-21 17:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-25 2026-08-20 2026-08-21 2026-09-27

Croisière commentée à bord du bateau-promenade l’Hirondelle au départ de Grez-Neuville

Découvrez l’une des plus belles rivières navigables de France. Revivez l’époque du halage et les passages d’écluses. Partez à la découverte des moulins, villages et châteaux cachés sur les coteaux… sans oublier la richesse de la faune et de la flore. Cette jolie balade est proposée avec une démonstration de halage au départ de Grez-Neuville.

Billetterie possible sur le bateau 15 minutes avant le départ. .

Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 14 23 reservation@domaine-moulin.fr

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English :

Commented cruise aboard the Hirondelle pleasure boat departing from Grez-Neuville

L’événement Croisière commentée sur le bateau promenade l’Hirondelle Grez-Neuville Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu