Château de la Grève, CHATEAU DE LA GREVE, Saint-Martin-des-Noyers

Informations pratiques

Château de la Grève 19 et 20 septembre CHATEAU DE LA GREVE Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de la Grève est une propriété privée située proche de La Roche-sur-Yon, entre les communes de La Ferrière et de Saint-Martin- des-Noyers, au centre du département de la Vendée.

Construit au XVe siècle, le château est encore très complet : de nombreux éléments d’architecture médiévale y sont conservés, ainsi que des éléments remarquables (charpente de la tour principale, fenêtres à meneaux, coussièges, différents vestiges, escalier en vis, cave voutée monumentale, cheminées médiévales, porche restitué, douves, chaussée, granges, autres communs, nombreux travaux en cours…)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE – samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Travaux de sauvegarde en cours (château et dépendances)

Entrée payante 4€ (sans réservation, gratuit pour les moins de 18 ans) :

– visite guidée samedi-dimanche : 10h-11h / 11h-12h

– visite libre samedi-dimanche : 10h-12h30 / 14h-17h

Deux grands parking sur place

Site internet : https://chateaudelagreve.wordpress.com/

CHATEAU DE LA GREVE 6, la Grève, 85140 SAINT MARTIN NOYERS Saint-Martin-des-Noyers 85140 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://chateaudelagreve.wordpress.com/ »}]

Le château de la Grève est une propriété privée située proche de La Roche-sur-Yon, entre les communes de La Ferrière et de Saint-Martin-des-Noyers, au centre du département de la Vendée.

©b__rcd