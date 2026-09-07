Château de la Jaunière, Château de la Jaunière, Fercé

Informations pratiques

Château de la Jaunière Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de la Jaunière Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 06 74 68 40 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès à la propriété très ancienne (site connu et identifié dès le XIIIème siècle), vue extérieure du château. Coup d’œil possible du rez-de-chaussée en compagnie des propriétaires. Visite du parc entourant le château riche de beaux arbres, anciens ou récents.

Prévoir des chaussures adaptées pour la promenade dans le parc.

Il existe un gîte à l’entrée de la propriété très apprécié des pêcheurs.

Château de la Jaunière La Jaunière 44660 Fercé Fercé 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 74 68 40 89

Accès à la propriété très ancienne (site connu et identifié dès le XIIIème siècle), vue extérieure du château. Coup d’œil possible du rez-de-chaussée en compagnie des propriétaires. Visite du parc le…

Jean Leblanc