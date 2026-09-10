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AGENDA · Nortkerque

Chateau de La Palme, Château de La Palme, Nortkerque

samedi 19 septembre 2026 · Château de La Palme · Nortkerque

Chateau de La Palme, Château de La Palme, Nortkerque

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de La Palme
Adresse
70 rue de la Liette - 62370 Nortkerque
Ville
62370 Nortkerque
Département
Pas-de-Calais

Chateau de La Palme 19 et 20 septembre Château de La Palme Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc et des dépendances

Château de La Palme 70 rue de la Liette – 62370 Nortkerque Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 74 63 41 80 Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc, et des dépendances D224E + halte ferroviaire de Nortkerque, parking en face de la Ferme de la Palme rue de la Liette
Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc et des dépendances

© I. Whitman