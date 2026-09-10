Chateau de La Palme, Château de La Palme, Nortkerque

Informations pratiques

Chateau de La Palme 19 et 20 septembre Château de La Palme Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc et des dépendances

Château de La Palme 70 rue de la Liette – 62370 Nortkerque Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 74 63 41 80 Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc, et des dépendances D224E + halte ferroviaire de Nortkerque, parking en face de la Ferme de la Palme rue de la Liette

Situé à Nortkerque, le château de La Palme date du 18ème siècle. Visite libre des jardins, du parc et des dépendances

© I. Whitman