château de Monceaux, château de Monceaux, Saint-Omer-en-Chaussée

Informations pratiques

château de Monceaux Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 château de Monceaux Oise

Visites commentées 9h30, 11h, 14h30,16h, 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)

château de Monceaux 60860 Saint Omer en Chaussée Saint-Omer-en-Chaussée 60860 Oise Hauts-de-France 06 81 45 94 72 Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)

Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)