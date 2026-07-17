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AGENDA · Saint-Omer-en-Chaussée

château de Monceaux, château de Monceaux, Saint-Omer-en-Chaussée

dimanche 20 septembre 2026 · château de Monceaux · Saint-Omer-en-Chaussée

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
château de Monceaux
Adresse
60860 Saint Omer en Chaussée
Ville
60860 Saint-Omer-en-Chaussée
Département
Oise
Tarif
Visites commentées 9h30, 11h, 14h30,16h, 17h.

château de Monceaux Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h30 château de Monceaux Oise

Visites commentées 9h30, 11h, 14h30,16h, 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)

château de Monceaux 60860 Saint Omer en Chaussée Saint-Omer-en-Chaussée 60860 Oise Hauts-de-France 06 81 45 94 72 Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)
Monument appartenant à la même famille depuis sa construction (1763)