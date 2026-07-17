Château de Monteaux et Moulin de Giesvres, Chapelle. Visite du Parc: Moulin et Chapelle sont ouverts au public., Château de Monteaux et moulin de Giesvres, Monteaux

Informations pratiques

Château de Monteaux et Moulin de Giesvres, Chapelle. Visite du Parc: Moulin et Chapelle sont ouverts au public. 19 et 20 septembre Château de Monteaux et moulin de Giesvres Loir-et-Cher

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de Monteaux a été érigé en 3 phases sur la base probable d’une maison forte de péage entre le Blésois et la Touraine : un petit château Renaissance auquel fut adjoint au 17ᵉ siècle un bâtiment en L en rez-de-chaussée, surélevé au 18ᵉ siècle d’un étage. Partie de l’aile 17-18ᵉ plonge sur des douves en eau.

Le Moulin de Giesvres fut à l’origine construit et exploité par les moines de Marmoutiers. Il fut au 18ᵉ siècle transformé par les nouveaux propriétaires du château en pagode chinoise, une mode de l’époque, tout en gardant sa fonction primaire.

La Chapelle qui se trouvait dans la partie 17ᵉ du château fut transférée dans une tour du parc, tour d’un château plus ancien.

Le jardin originellement à la française a été transformé en parc à l’anglaise, tout en gardant un quinconce de tilleuls plantés courant 18ᵉ s.

Château de Monteaux et moulin de Giesvres 53, rue de la Vallée 41150 Monteaux Monteaux 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le Château de Monteaux a été érigé en 3 phases sur la base probable d’une maison forte de péage entre le Blésois et la Touraine.

Martial de Crouy Chanel