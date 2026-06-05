Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente

Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente samedi 1 août 2026.

Lieu : Roumazières-Loubert

Adresse : Château de Peyras

Ville : 16270 Terres-de-Haute-Charente

Département : Charente

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 5 5 5 6 à 14 ans

Terres-de-Haute-Charente

Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras

Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

6 à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Le nouveau spectacle son & lumière des Compagnons du Château de Peyras arrive cet été !
Les Ailes de Peyras une histoire de résistance, de sacrifices et d’espoir.
Préparez-vous à vivre une aventure épique sous les étoiles, dans un cadre magique…
  .

Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine   compagnon.peyras@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The new sound and light show by the Compagnons du Château de Peyras arrives this summer!
Les Ailes de Peyras : a story of resistance, sacrifice and hope.
Get ready for an epic adventure under the stars, in a magical setting?

L’événement Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Terres-de-Haute-Charente (Charente)