Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente samedi 1 août 2026.

Terres-de-Haute-Charente

Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras

Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

6 à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Le nouveau spectacle son & lumière des Compagnons du Château de Peyras arrive cet été !

Les Ailes de Peyras une histoire de résistance, de sacrifices et d’espoir.

Préparez-vous à vivre une aventure épique sous les étoiles, dans un cadre magique…

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Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine compagnon.peyras@gmail.com

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English :

The new sound and light show by the Compagnons du Château de Peyras arrives this summer!

Les Ailes de Peyras : a story of resistance, sacrifice and hope.

Get ready for an epic adventure under the stars, in a magical setting?

L’événement Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine