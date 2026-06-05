Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente
Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente samedi 1 août 2026.
Terres-de-Haute-Charente
Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras
Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
6 à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Le nouveau spectacle son & lumière des Compagnons du Château de Peyras arrive cet été !
Les Ailes de Peyras une histoire de résistance, de sacrifices et d’espoir.
Préparez-vous à vivre une aventure épique sous les étoiles, dans un cadre magique…
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Roumazières-Loubert Château de Peyras Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine compagnon.peyras@gmail.com
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English :
The new sound and light show by the Compagnons du Château de Peyras arrives this summer!
Les Ailes de Peyras : a story of resistance, sacrifice and hope.
Get ready for an epic adventure under the stars, in a magical setting?
L’événement Château de Peyras , spectacle nocturne Les Ailes de Peyras Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine