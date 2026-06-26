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PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente

PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
Place du Marché
Ville
16270 Terres-de-Haute-Charente
Département
Charente
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Terres-de-Haute-Charente

PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE

Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Terres-de-Haute-Charente est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2019, issue de la fusion des communes
de Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert et Suris.
  .

Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

Terres-de-Haute-Charente is a new municipality created on January 1, 2019, resulting from the merger of the municipalities
of Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert, and Suris.

L’événement PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine

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