PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente
PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente jeudi 30 juillet 2026.
Terres-de-Haute-Charente
PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE
Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Terres-de-Haute-Charente est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2019, issue de la fusion des communes
de Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert et Suris.
.
Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Terres-de-Haute-Charente is a new municipality created on January 1, 2019, resulting from the merger of the municipalities
of Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert, and Suris.
L’événement PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine
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