PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente jeudi 30 juillet 2026.

Terres-de-Haute-Charente

PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE

Place du Marché Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Terres-de-Haute-Charente est une commune nouvelle créée le 1er janvier 2019, issue de la fusion des communes

de Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert et Suris.

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Place du Marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Terres-de-Haute-Charente is a new municipality created on January 1, 2019, resulting from the merger of the municipalities

of Genouillac, La Péruse, Mazières, Roumazières-Loubert, and Suris.

L’événement PAH-Les visites de quartiers, TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, ROUMAZIÈRES-LOUBERT, LE QUARTIER AUTOUR DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE BONNE ESPÉRANCE Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine