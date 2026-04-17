Château de Quintin Soirée aux chandelles Château de Quintin Quintin
Château de Quintin Soirée aux chandelles Château de Quintin Quintin samedi 4 juillet 2026.
Quintin
Château de Quintin Soirée aux chandelles
Château de Quintin 2 Impasse de la Pompe Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:15:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Le château de Quintin propose des dîners aux chandelles, suivis de visites nocturnes des appartements meublés, pour recréer le temps d’une soirée l’atmosphère du château au 18e siècle…
Au programme
19h15 visite libre de l’exposition Les merveilles de nos collections
20h00 dîner à la lueur des chandelles dans les anciennes écuries
22h30 visite nocturne du château du 18ème, guidée par les propriétaires
Le tarif comprend le menu avec entrée, plat et dessert (boisson incluse) ainsi que la visite guidée du château et l’exposition.
Nous proposons une cuisine traditionnelle et familiale.
Un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis de juillet et août
Retrouvez chaque semaine le menu détaillé sur le site internet ou la page Facebook du château. .
Château de Quintin 2 Impasse de la Pompe Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08
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English :
L’événement Château de Quintin Soirée aux chandelles Quintin a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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