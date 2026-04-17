Enquête Murder Party au château Impasse de la Pompe Quintin

Quintin

Enquête Murder Party au château

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-26

Un meurtre a eu lieu au château de Quintin… Par équipe de détectives, à la tombée de la nuit, vous partirez à la recherche

d’indices dans le parc du château pour retrouver le coupable, l’arme, le mobile et l’heure du crime. Une soirée originale et

conviviale pour découvrir le château de Quintin autrement !

Depuis maintenant 2017, le château de Quintin propose ce jeu en partenariat avec Jean-Michel Correc (société Jean Ludik), offrant ainsi la possibilité au public de découvrir le château et le parc tout en s’amusant. Cette formule permet de rassembler 8 équipes de 2 à 7 personnes par session.

Nouveau scénario été 2026 L’Affaire de la musique

Cette année, la Fête de la Musique est organisée au Château. Un événement à ne pas manquer, alors tous les musiciens du

coin sont au rendez-vous ! Mais alors que les notes de musique résonnent partout dans le parc, on découvre quelques minutes après le tremplin des talents qu’un crime vient d’être commis… Saurez-vous résoudre cette sombre affaire ? .

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 96 09 75

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L’événement Enquête Murder Party au château Quintin a été mis à jour le 2026-06-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme