Puisseguin

Château de Roques Portes Ouvertes

12 Roques Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Château de Roques Portes Ouvertes du 1er au 3 mai

On fera bien partie de la liste des Châteaux à visiter pendant les 3 jours de Portes Ouvertes de Saint Emilion du 1er au 3 mai prochain !

– Visite des anciennes carrières d’extraction de pierres

– Visite du chai moderne de vinification

– Dégustation de nos vins avec plateaux de charcuteries/fromages

– Activités enfants

Ouvert non-stop de 10h à 19h

Venez nombreux .

12 Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 69 56 contact@chateau-de-roques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Château de Roques Portes Ouvertes

L’événement Château de Roques Portes Ouvertes Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion