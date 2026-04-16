Château de Roques Portes Ouvertes Puisseguin
Château de Roques Portes Ouvertes Puisseguin vendredi 1 mai 2026.
Puisseguin
Château de Roques Portes Ouvertes
12 Roques Puisseguin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Château de Roques Portes Ouvertes du 1er au 3 mai
On fera bien partie de la liste des Châteaux à visiter pendant les 3 jours de Portes Ouvertes de Saint Emilion du 1er au 3 mai prochain !
– Visite des anciennes carrières d’extraction de pierres
– Visite du chai moderne de vinification
– Dégustation de nos vins avec plateaux de charcuteries/fromages
– Activités enfants
Ouvert non-stop de 10h à 19h
Venez nombreux .
12 Roques Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 69 56 contact@chateau-de-roques.fr
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English : Château de Roques Portes Ouvertes
L’événement Château de Roques Portes Ouvertes Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion