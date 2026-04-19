Puisseguin

Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion

12 Route de Lussac Puisseguin Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion

SAVE THE DATE

Rendez-vous les 1er, 2 et 3 mai !

À l’occasion des Portes Ouvertes des appellations Saint-Émilion, nous vous accueillons à la cave pour un week-end placé sous le signe de la convivialité

Au programme

– Visites de la cave

– Dégustation de nos vins

– Randonnées dans le vignoble

– Déjeuners vignerons

Un moment simple, authentique… comme on les aime. .

12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 50 45 contact@vplse.com

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English : Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion

L’événement Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion