Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Puisseguin
Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Puisseguin vendredi 1 mai 2026.
Puisseguin
Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion
12 Route de Lussac Puisseguin Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion
SAVE THE DATE
Rendez-vous les 1er, 2 et 3 mai !
À l’occasion des Portes Ouvertes des appellations Saint-Émilion, nous vous accueillons à la cave pour un week-end placé sous le signe de la convivialité
Au programme
– Visites de la cave
– Dégustation de nos vins
– Randonnées dans le vignoble
– Déjeuners vignerons
Un moment simple, authentique… comme on les aime. .
12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 50 45 contact@vplse.com
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English : Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion
L’événement Journées Portes Ouvertes Cave des Vignerons de Puisseguin Lussac Saint-Emilion Puisseguin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Saint-Emilion