Château de TREPREL, Château de TREPREL, Tréprel
Château de TREPREL, Château de TREPREL, Tréprel samedi 30 mai 2026.
Château de TREPREL Samedi 30 mai, 22h00 Château de TREPREL Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Illumination de la façade Ouest
Château de TREPREL Château de TREPRELPas de descriptionTREPREL Tréprel 14690 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0682814160 »}]
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