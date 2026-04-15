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Château de TREPREL, Château de TREPREL, Tréprel

Château de TREPREL, Château de TREPREL, Tréprel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château de TREPREL

Adresse : Château de TREPRELPas de descriptionTREPREL

Ville : 14690 Tréprel

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Château de TREPREL Samedi 30 mai, 22h00 Château de TREPREL Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Illumination de la façade Ouest

Château de TREPREL Château de TREPRELPas de descriptionTREPREL Tréprel 14690 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0682814160 »}]
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